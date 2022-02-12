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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Рассекречено происхождение таинственных материалов на Луне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Наличие таинственных летучих материалов, обнаруженных в ударном кратере на Луне, объясняется столкновением земного спутника с древней кометой, выяснила международная команда астрономов.

Ученые проанализировали данные, полученные при помощи инструмента LAMP, установленного на борту разведывательного орбитального аппарата LRO. В 2009 году верхняя ступень аппарата намерено направили в кратер Кабеус возле южного полюса Луны.

В результате произошедшего тогда взрыва в атмосферу были выброшены слои поверхностного материала, которые были проанализированы при помощи зонда LCROSS. Замеры показали, что в кратере находятся странные летучие вещества.

Анализ подтвердил, что эти вещества не характерны для Луны, они являются инородными материалами для спутника нашей планеты. Моделирование показало, что инородные материалы на Луну могла доставить комета.

Новые данные подтверждают теорию, что ударный кратер Кабеус значительно моложе, чем считалось ранее — примерно на миллиард лет. Открытие позволит исследователям лучше понимать происхождение лунных пород.

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