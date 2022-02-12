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Умерла актриса Зинаида Кириенко

Источник:
ТАСС
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Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла на 89-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов России. Ранее ее госпитализировали в больницу с коронавирусом.

После помещения в больницу у Кириенко выявили штамм «омикрон». На фоне коронавируса актриса перенесла инсульт и находилась в реанимации.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. В 1958 году окончила ВГИК. Играла в Театре имени Пушкина и Московском драматическом театре на Малой Бронной, а в 1961 году перешла в Театр-студию Киноактера.

За время своей карьеры она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных ее работ — Наталья Мелехова в экранизации романа «Тихий дон», Ирина в фильме «Судьба человека» Сергея Бондарчука, Марьяна в драме «Казаки».

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urbasik

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karuto

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