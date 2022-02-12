РЖД запустят туристический поезд по городам Сибири

РЖД в марте запустят туристический поезд по городам Сибири, сообщается на сайте российской компании.

Фирменный поезд получит название «В Сибирь». Новый туристический круиз можно будет совершить по маршруту Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва. Первый рейс запланирован на 5 марта.

«В Тюмени путешественники смогут совершить поездку в село Покровское, где располагается дом-музей таинственного религиозного мистика Григория Распутина. Вечером гостей ожидает термальный источник, чтобы вдохнуть новые силы», — описывается маршрут в сообщении.

За время поездки туристы побывают в четырех городах. Отмечается, что туристический поезд будет сформирован из новых комфортабельных купейных вагонов с душем и вагонов класса «Люкс».