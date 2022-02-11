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Украина выдвинула России ультиматум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина потребовала от России в течение 48 часов объяснить военную деятельность в приграничных районах, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

По словам дипломата, Киев официально применил так называемый механизм уменьшения опасности, предусмотренный разделом Венского документа. Согласно нему, Россия должна ответить на соответствующий запрос в течение 48 часов.

Согласно положениям Венского документа, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники.

«В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение», — добавил Кулеба.

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Политика #Мир #Россия
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