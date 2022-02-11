Крупные динозавры болели респираторными инфекциями, выяснили ученые. Они изучили останки молодого бронтозавра, найденные на юго-западе Монтаны.

Бронтозавры обитали на Земле примерно 150 миллионов лет. Они были травоядными и выделялись огромными размерами. Высота животного в среднем составляла девять метров, в длину эти динозавры достигали 23 метров, а масса тела могла превышать 30 тонн.

Специалисты исследовали три шейных позвонка динозавра и обнаружили аномальные выступы. Компьютерная томография указала на их аномальный костный состав, который образуется в ответ на инфекцию.

Ученые предполагают, что это была респираторная инфекция, вызванная грибковым возбудителем. Современные птицы также могут болеть схожими инфекциями, которые вызывают поражение костей и разрушают дыхательную систему.

Моделирование показало, что бронтозавр мучился от кашля, лихорадки, проблем с дыханием и выделений из носа. Скорее всего, он терял вес и погиб из-за недуга — на это указывает молодой возраст особи. Это первый обнаруженный случай такого заболевания у крупных динозавров.