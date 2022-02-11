Байден заявил, что ни в коем случае не отправит войска на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что ни при каких обстоятельствах не пошлет американские войска на Украину , в том числе для эвакуации сограждан, объяснив. Если американцы и русские будут стрелять друг в друга, начнется мировая война, сказал он.

«Такого (сценария) нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга», — приводит РИА Новости слова Байдена, сказанные в ответ на вопрос, какой вариант развития событий может побудить его послать войска для эвакуации американцев с Украины.

Он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки ситуации вокруг Украины резко обострится.

При этом Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, предупредив, что ситуация там может быстро принять «сумасшедший оборот». Ранее аналогичную рекомендацию гражданам США дал Госдеп.