Зарядка iPhone убила красноярского подростка

Подросток в Сосновоборске заряжал смартфон и облокотился на батарею, его ударило током, парень погиб, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, вечером 14-летний подросток дома в Сосновоборске сидел на диване, держал в руках мобильный телефон iPhone 5 с подключенным в сеть зарядным устройством, спиной облокотившись на батарею отопления.

В какой-то момент ребенок получил удар электрическим током и потерял сознание. Через несколько минут по вызову прибыли врачи.

Но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчика спасти не удалось. Следователи проводят проверку.