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Зарядка iPhone убила красноярского подростка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Подросток в Сосновоборске заряжал смартфон и облокотился на батарею, его ударило током, парень погиб, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, вечером 14-летний подросток дома в Сосновоборске сидел на диване, держал в руках мобильный телефон iPhone 5 с подключенным в сеть зарядным устройством, спиной облокотившись на батарею отопления.

В какой-то момент ребенок получил удар электрическим током и потерял сознание. Через несколько минут по вызову прибыли врачи.

Но, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчика спасти не удалось. Следователи проводят проверку.

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Красноярск #Происшествия
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