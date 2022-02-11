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Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину

Источник:
ТАСС
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Фото: Loren

Госдепартамент Соединенных Штатов рекомендовал находящимся на Украине американцам немедленно покинуть территорию этой страны, заявила пресс-служба ведомства.

«Рекомендовано не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческий или частный транспорт», — приводит ТАСС заявление Госдепа.

Тем гражданам США, которые решат остаться на Украине, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует «проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями» в случае обострения ситуации.

Американские власти «не смогут эвакуировать граждан США в случае военных действий РФ где-либо на Украине».

«Военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения, это серьезно скажется на способности посольства предоставлять консульские услуги, в том числе помощь гражданам США, покидающим Украину», — добавили в Госдепе.

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Политика #Мир
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