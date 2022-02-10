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Только 4% россиян продолжили оплачивать покупки наличными

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Больше половины — 68% россиян — регулярно оплачивают покупки с помощью смартфона, следует из результатов опроса, проведенного «Почта Банком».

Оплачивают покупки с помощью пластиковых карт 25% россиян. Только 4% опрошенных платят «по старинке» наличными, а еще 3% выбирают оплату переводом или через Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка.

Отмечается, что лишь 30% респондентов используют другие «умные» гаджеты для оплаты покупок, кроме смартфона. Лидерство здесь принадлежит smart-часам — 21%, брелоки выбирают 5% опрошенных, браслеты или ремешки для часов — 2% и еще 2% — кольца, приводят «Известия» результаты опроса.

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В банке назвали примечательным то, что 40% тех, кто не использует «умные» гаджеты для оплаты, ответили, что не готовы сейчас тратить средства на покупку устройств. При этом у сегмента большие возможности для роста: 32% опрошенных не пользуются умными гаджетами, потому что либо не задумывались (не слышали) о таких способах оплаты, либо не знают, где их купить.

Порядка половины из тех, кто никогда не пользовался «умными» устройствами для платежей, сообщили, что готовы протестировать этот метод в ближайшее время.

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