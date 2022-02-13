НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Концертная индустрия Россия оказалась на грани банкротства

Источник:
«Российская газета»
586 4
Фото: © pxhere.com / CC0

Концертно-театральная индустрия Россия накопила перед зрителями долгов на 8 миллиардов рублей в виде ваучеров и оказалась под угрозой массового банкротства, сообщила общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

«Из всех отраслей именно концертно-театральная индустрия за время пандемии понесла самые тяжелые потери. И в особенности ее негосударственный сектор, в котором до начала пандемии было задействовано свыше трех тысяч компаний малого и среднего бизнеса и было вовлечено более 600 тысяч работников», — цитирует «Российская газета» Шпигальских.

По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТИБО), за последние два года было перенесено и отменено 15 тысяч мероприятий, выручка организаторов сократилась более чем на 90%, в большинстве регионов работа отрасли официально запрещена или ограничена.

С 2020 года в отрасли выдано около 5 миллионов билетов-ваучеров на сумму 8 миллиардов рублей из-за переносов дат концертов. «Представители отрасли вот уже два года не могут выполнить свои обязательства, потому что для этого необходимо вернуться к работе с возможностью 100% загрузки залов», — пояснила Шпигальских.

Еще по теме
Эксперт объяснил разницу между накопительным счетом и вкладом
Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%
Только 4% россиян продолжили оплачивать покупки наличными
Пенсии военных проиндексируют задним числом
смотреть все
Экономика #Деньги #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция в лесу под Красноярском нашла тайник с гашишем
Травников выздоровел от коронавирусной инфекции
РЖД запустят туристический поезд по городам Сибири
Дуэт из Новосибирска высмеял Пашу Волю в «Comedy Баттл»
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Обсуждение (4)
Картина дня
Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет мощным кораблем ВМФ России
Ученые заявили о катастрофическом таянии льдов на Эвересте
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Украина выдвинула России ультиматум
43
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
28
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
Sibnet.Ru