Концертная индустрия Россия оказалась на грани банкротства

Концертно-театральная индустрия Россия накопила перед зрителями долгов на 8 миллиардов рублей в виде ваучеров и оказалась под угрозой массового банкротства, сообщила общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

«Из всех отраслей именно концертно-театральная индустрия за время пандемии понесла самые тяжелые потери. И в особенности ее негосударственный сектор, в котором до начала пандемии было задействовано свыше трех тысяч компаний малого и среднего бизнеса и было вовлечено более 600 тысяч работников», — цитирует «Российская газета» Шпигальских.

По данным Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТИБО), за последние два года было перенесено и отменено 15 тысяч мероприятий, выручка организаторов сократилась более чем на 90%, в большинстве регионов работа отрасли официально запрещена или ограничена.

С 2020 года в отрасли выдано около 5 миллионов билетов-ваучеров на сумму 8 миллиардов рублей из-за переносов дат концертов. «Представители отрасли вот уже два года не могут выполнить свои обязательства, потому что для этого необходимо вернуться к работе с возможностью 100% загрузки залов», — пояснила Шпигальских.