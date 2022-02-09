Российские военные получат гибрид сторожевика и субмарины

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж». Он сочетает преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля, сообщает пресс-служба предприятия.

Длина необычного корабля — 72 метра, водоизмещение составляет около 1300 тонн. Мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла. Дальность плавания составляет до 4 тысяч миль, при необходимости корабль погрузится под воду.

«Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность», — цитирует представителя «Рубина» РИА Новости.

Вариант имеет максимальный состав вооружения — малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра. Первый вариант был разработан в 2021 году, это улучшенная версия.

Корабль также имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки.