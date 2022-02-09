Телескоп для изучения Солнца построят в Бурятии за 30 млрд рублей

Строительство солнечного телескопа-коронографа обойдется в 30 милилардов рублей, сообщил журналистам директор Института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев.

Инструмент для изучения короны Солнца построят в поселке Монды в Бурятии на границе с Монголией. Он будет вторым по размеру после американского телескопа на Гавайях.

«Проект телескопа прошел Главгосэкспертизу, мы получили положительное заключение. Это крупнейшее достижение, потому что таких объектов и Главгосэкспертиза никогда не видела. Это была такая совместная исследовательская работа наших специалистов и специалистов-строителей. Стоимость строительства телескопа составит 30 миллиардов рублей», — цитирует Медведева ТАСС.

Примерно столько же будет стоить строительство системы радаров — еще одной установки комплекса. Это будут два самых дорогих инструмента проекта. Всего в комплекс войдут семь объектов.

Два объекта из этого списка — радиогелиограф и комплекс пассивных оптических инструментов почти достроили. В 2022 году начнется строительство телескопа-коронографа.

Создание Национального гелиогеофизического комплекса должно завершиться в 2029 году, строительство всех его объектов оценивается ориентировочно в 80 миллиардов рублей.

Комплекс позволит отслеживать процессы, происходящие в ближнем космосе и околоземном пространстве, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику верхней атмосферы Земли.