НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Исправительный центр для осужденных построят в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
310 1
Фото: © Sibnet.ru

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам появится в Томской области, планируется, что в перспективе он будет не один, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

До 2024 года в России построят сеть исправительных центров на 100 тысяч мест для осужденных к принудительным работам, из них 400 мест запланировано создать в Томской области. 100 таких мест уже есть в селе Дзержинском вблизи Томска.

Власти региона ведут переговоры с промышленными, строительными и сельскохозяйственными предприятиями. С одной из организаций достигнута предварительная договоренность о строительстве исправительного центра на 50 мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВместо тюрьмы: что такое принудительные работы

«Мы решаем сразу несколько задач — закрываем кадровый дефицит бизнеса с учетом оттока зарубежной рабочей силы, сохраняем социальные связи самого осужденного, давая ему возможность оплатить долги и заработать, и снижаем уровень рецидивной преступности», — прокомментировал замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

До конца февраля регион планирует подписать соглашение с ФСИН и утвердить совместную дорожную карту, которая предусматривает создание в регионе до 2024 года исправительных центров на 400 мест.

Еще по теме
Проверка началась в томской полиции из-за матерящегося сотрудника
Собчак выпустила фильм о пытках в иркутских колониях
Украинская разведка вывезла из Киева секретные документы
Полиция Чечни получила тюнингованные Cadillac Escalade
смотреть все
Оборона #Силовые структуры #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инфекционист рассказал о постковидном синдроме у привитых
Вирусолог высказался о необходимости отдельной вакцины от «омикрона»
Телескоп для изучения Солнца построят в Бурятии за 30 млрд рублей
Исправительный центр для осужденных построят в Томской области
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Стартовала разработка игры GTA 6
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»
Украина поддержала притязания Японии на Курилы
Россияне вошли в число самых несчастных потребителей Европы
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

antibacila

Аж глаза слезятся от (Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет...

number10

Они все переврали. Путин задал им 1 вопрос, готова ли Франция воевать с Россией из за Украины? А все...

pepelmetal

Я думал на рояле сыграл) это у него лучше получается

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
Sibnet.Ru