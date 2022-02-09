Исправительный центр для осужденных построят в Томской области

Исправительный центр для осужденных к принудительным работам появится в Томской области, планируется, что в перспективе он будет не один, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

До 2024 года в России построят сеть исправительных центров на 100 тысяч мест для осужденных к принудительным работам, из них 400 мест запланировано создать в Томской области. 100 таких мест уже есть в селе Дзержинском вблизи Томска.

Власти региона ведут переговоры с промышленными, строительными и сельскохозяйственными предприятиями. С одной из организаций достигнута предварительная договоренность о строительстве исправительного центра на 50 мест.

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«Мы решаем сразу несколько задач — закрываем кадровый дефицит бизнеса с учетом оттока зарубежной рабочей силы, сохраняем социальные связи самого осужденного, давая ему возможность оплатить долги и заработать, и снижаем уровень рецидивной преступности», — прокомментировал замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

До конца февраля регион планирует подписать соглашение с ФСИН и утвердить совместную дорожную карту, которая предусматривает создание в регионе до 2024 года исправительных центров на 400 мест.