Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»

Прекращение поставок Украине энергоресурсов из Белоруссии, как пригрозил белорусский лидер Александр Лукашенко, ударит по населению обеих стран, заявил украинский президент Владимир Зеленский

«Один человек из Белоруссии заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки на Украину энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать?», — задался вопросом Зеленский.

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По его словам, «это будет сравнимо с движением в каменный век». «Если страны начинают ограничивать торговлю одна с другой, то кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди», — цитирует ТАСС украинского президента.

Лукашенко заявил, что в случае начала военных действий со стороны Киева Белоруссия будет с Россией, и поставка энергоресурсов на Украину будет остановлена.