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Профессор настоятельно посоветовал отказаться от фруктовых соков

Источник:
Sozcu
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Фото: © piqsels.com / CC0

Фрукты полезны, но фруктовый сок, свежевыжатый или пастеризованный промышленного изготовления, вреден для здоровья, предупредил специалист по внутренним болезням, профессор Осман Эрк.

В фруктах, помимо глюкозы, содержится фруктоза — фруктовый сахар. В них также много клетчатки, антиоксидантов, антиканцерогенных соединений, витаминов и минералов. Пищевые волокна, обеспечивая медленное всасывание фруктозы и глюкозы, стабилизируют уровень сахара в крови, цитирует турецкое издание Szc профессора.

Дело в том, что как в свежевыжатых, так и в фруктовых соках промышленного производства пищевых волокон нет. Поэтому их употребление приводит к резкому повышению сахар в крови. Это, в свою очередь, вызывает секрецию инсулина, что провоцирует чувство голода — потребность в еде, пояснил Эрк.

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В соках присутствуют добавки: регуляторы кислотности (лимонная кислота, яблочная кислота), ароматизаторы, красители (бета-каротин), антиоксиданты (аскорбиновая кислота), загустители, а также множество химических соединений, таких как бензоат натрия и сорбат калия.

В ходе научных исследований было установлено, что при частом употреблении фруктовых соков красители и консерванты в их составе могут вызвать у детей гиперактивность, нарушение концентрации внимания, аллергию и даже рак, отметил профессор.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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