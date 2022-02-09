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Роль Бэтмена оказалась самой трудной для Паттинсона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © official_robertpattinson, instagram.com/official_robertpattinson

Актер Роберт Паттинсон признался, что ему было трудно сниматься в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен», а порой он чувствовал себя очень одиноко.

«Характер съемок был таким изолированным, всегда снимали ночью, все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким. Даже просто быть в костюме все время. На самом деле нельзя выходить из студии в костюме, так что я почти не знал, что вообще происходит снаружи», — рассказал Паттинсон журналу GQ.

Съемки «Бэтмена» осложнились тем, что, начавшись до коронавирусных ограничений, они растянулись на два года. Все это время Паттинсону приходилось находиться в мрачном образе своего персонажа.

«Я все еще играл в Бэтмена в конце дня, даже если съемки заканчивались. <…> Безусловно, это самое сложное из того, что я когда-либо делал», — сказал актер.

Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах в марте. Это пятая оригинальная экранизация комиксов о Бэтмене.

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