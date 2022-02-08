Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа

Отказываться от углеводородов пока рано, однако следует учитывать курс развитого мира на прекращение добычи нефти и газа, сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

«Отказываться от углеводорода пока рановато, 20–30, а может, 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу. Но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, и быть здесь впереди», — цитирует Путина сайт Кремля.

По оценке российского президента, через 30 лет объем чистой эмиссии накопленных парниковых газов России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Не позднее 2060 года Россия должна достичь углеродной нейтральности.

Однако национальная экономика требует ускоренного развития и поэтому ее придется адаптировать к климатическим вызовам, уточнил Путин. В частности, это означает, что России предстоит подготовиться к будущему с низким спросом на углеводороды.

Углеводородная нейтральность означает сокращение выбросов углекислого газа и его аналогов на предприятиях до нуля либо их компенсацию за счет углеродно-отрицательных проектов. Так, Евросоюз собирается заменить уголь, нефть и газ возобновляемыми источниками энергии.