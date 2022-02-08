Названы номинанты на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар», которые поборются в этом году за награды, сообщается на сайте организации. Церемония вручения наград пройдет 27 марта.

Так, лучшим режиссером может стать Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца») и Джейн Кэмпион («Власть пса»).

В номинации «Лучший фильм» на победу претендуют «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», «Дюна», «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Власть пса» и «Лакричная пицца».

В категорию «Полнометражный анимационный фильм» вошли «Лука», «Побег» и «Энканто», а также «Митчеллы против машин» и «Райя и последний дракон».

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Неизвестная дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Николь Кидман («В роли Рикардо») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

Лучшим актером может стать Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-Так... Бум!»), Уилл Смит («Король Ричард») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» выдвинуты Ариана ДеБос, Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч. В категории «Лучшая мужская роль второго плана» представлены Киаран Хайндс, Трой Коцур, Джесси Племонс, Джонатан Кимбл Симмонс и Коди Смит-Макфи.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинуты картины «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена, «Рука бога» Паоло Соррентино, «Лунана: Як в классе» Паво Чойнинга Дорджи, «Худший человек на свете» Йоакима Триера. Российский фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко номинацию не получил.