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Отдых в Турции резко подорожает

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифы на отдых в турецких отелях в евро уже выросли на 10–15%, прогнозируется рост на 25–50% перед летним сезоном, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным Tez Tour и PAC Group, цены в рублях на размещение в турецких отелях летом в среднем выросли по сравнению с 2021 годом на 20-25%. Эксперты ожидают, что по окончании акции раннего бронирования цены могут вырасти в среднем еще на 25-40%.

Так, аналитики PAC Group считают, что без скидок стоимость проживания в пятизвездочных отелях Турции может вырасти примерно на 50%. При этом именно пятизвездочные отели пользуются максимальным спросом у россиян, на них приходится 70–75% заявок.

Наиболее востребованным среди россиян зимним направлением для отдыха был Египет, на который пришлось более половины продаж туристических компаний. При этом по количеству забронированных туров на май и июнь лидирует Турция.

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