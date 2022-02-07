Телепремьера сериала «Вне себя» состоится на ТНТ

Премьера психологического детектива «Вне себя» состоится 7 февраля на канале ТНТ. Ранее сериал вышел в Сети и заработал высокий рейтинг.

В центре сюжета история гениального финансиста, который из-за психического расстройства видит фантомов бывшей жены и ее любовника-следователя. Герой пытается балансировать между работой, личной жизнью и «фантомными» делами, при этом предпринимая отчаянные попытки вернуть опеку над сыном и получить нужную справку от психиатра.

Чтобы избавиться от бывшей жены и ее любовника в голове, нужно расследовать их гибель и восстановить цепочку событий из прошлого.

Главную роль в сериале «Вне себя» исполнил Евгений Стычкин. Жену и ее любовника сыграли Елена Лядова и Евгений Цыганов.

Детектив стал одним из главных хитов онлайн-кинотеатра Premier в 2021 году и вошел в топ-5 сериалов года по версии кинокритиков. Сериал «Вне себя» будут показывать с 7 февраля с понедельника по четверг в 22.00 на телеканале ТНТ.