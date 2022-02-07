Сериал «Внутри Лапенко» впервые покажут на ТВ

Веб-сериал «Внутри Лапенко» будет выходить по будням на канале ТНТ4 с 7 февраля, сообщила пресс-служба телеканала. Ранее его можно было посмотреть толь ко в Сети.

«Внутри Лапенко» — комедийный проект, действие которого происходит в СССР в 1980-1990-х годах. Героями стали сразу несколько персонажей, всех их сыграл Антон Лапенко. Среди них робкий инженер, журналист-расследователь, ведущий программы «Сдохни или умри», строитель Игорь Катамаранов, директор канала Ричард Сапогов и другие.

В сериале можно встретить регулярные отсылки на такие культовые ленты, как «Брат», «Криминальное чтиво», «Терминатор 2: Судный день», «Бумер» и другие.

Веб-сериал «Внутри Лапенко» начнут показывать на ТНТ4 с 7 февраля, проект будет выходить с понедельника по четверг в 18.00.