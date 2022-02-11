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Не надо стесняться: как выбрать вибромассажер в подарок?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено магазином Love Market
Порадовать любимого человека подарком из секс-шопа можно и без всякого повода, а можно сделать сюрприз на День влюбленных, 23 февраля или 8 марта. Например, вибромассажер — стильная игрушка для нее, для него и для двоих, которая точно добавит перчинку в отношения.

Какие вибромассажеры бывают, как с их помощью изучить тело партнера и доставить максимум удовольствия? Как использовать вдвоем или удаленно? И как заказать секс-игрушку анонимно? 

Прелюдия с вибрацией

Романтический вечер, легкий ужин, свечи. Затем девушка завязывает мужчине глаза и достает сюрприз. Это одноразовый мастурбатор Satisfyer EGG. Несколько капель воды и внутри яйца выделяется смазка — лубрикант. Массаж этим яйцом члена партнера может легко и быстро довезти его до оргазма. После яйцо можно выбросить.

«Часто его берут как первую игрушку, особенно те, кто боится первый раз попробовать. 500 рублей — бюджетно. Это впечатляющий партнера подарок. Он может стать дополнением к какому-то классическому презенту», — рассказывает совладелец магазина Love Market Ольга Третьякова.

Растянуть прелюдию и внести разнообразие можно и с помощью мини-вибраторов, надевающихся на палец. Их дизайн — особое удовольствие. Например, милый самолет Satisfyer High Fly или ярко-желтый бесшумный вибромассажер Teaser, который опровергают любые предрассудки вокруг секс-игрушек.

Вибромассажеры на палец Satisfyer High Fly и Teaser
Вибромассажеры на палец Satisfyer High Fly и Candy Cane
Фото: © предоставлено магазином Love Market

Тихие вибромассажеры на пальцах помогут изучению эрогенных зон. Приятно вибрирующей на нескольких режимах игрушкой можно исследовать тела друг друга, делая неожиданные открытия. 

Это и интересный подарок, и практичный гаджет — его можно использовать не только дома, но и брать с собой в путешествия, так как вибромассажеры очень компактные и внешне не напоминают секс-игрушки.

А для тех, кто любит помощнее, и предпочитает начинать секс с массажа, в качестве подарка подойдет классика жанра — вибромассажер Wand-er Woman white.

Вибромассажер Wand-er Woman white
Вибромассажер Wand-er Woman white
Фото: © предоставлено магазином Love Market

«Он дает максимально не точечную, а обширную стимуляцию любой зоны. Им можно сначала сделать массаж шеи или спины, а затем он сыграет роль вибратора для женщины. Это яркие ощущения для тех, кто любит интенсивную стимуляцию», — объясняет собеседница.

Парный оргазм

Хорошим вариантом станут игрушки для пар. Они продуманы так, чтобы удовольствие получали оба партнера. Например, мультифункциональный вибратор Satisfyer Endless Fun — у него изогнутая форма тела с эргономичной U-образной головкой и закругленными кончиками.

«Рогатка для мужского удовольствия, для стимуляции полового органа. Ручка — полноценный вибратор, его можно погружать во влагалище, стимулировать внешние эрогенные зоны. Каждая часть игрушки работает как отдельно, так и одновременно», — описывает Третьякова.

Вибратор Satisfyer Endless Fun
Вибратор Satisfyer Endless Fun
Фото: © предоставлено магазином Love Market

Производители указали на упаковке 33 варианта использования этой виброигрушки на аккумуляторе, но воображение поможет придумать и другие способы. Например, ее можно использовать для стимулирования любой эрогенной зоны: мочки уха, шеи, внутренней части бедра.

Технологичным и увлекательным подарком станут парные игрушки Satisfyer Double Fun и Satisfyer Double Love, управляемые с мобильного приложения. 

«Верхняя часть игрушки размещается девушке на клитор, а вторая часть погружается во влагалище вместе с членом. Такая игрушка добавляет узости, наполненности, это дополнительная стимуляция точки G. Мужчина ощущает вибрацию, что усиливает его возбуждение», — описывает один из вариантов секса с вибромассажером представитель Love Market.

У секс-гаджета есть бесплатное приложение Satisfyer и дистанционный пульт. В приложении можно создавать свои режимы вибрации, а также при использовании микрофона мобильного телефона можно делать преобразование окружающих звуков в вибрацию, например, музыку.

Функция видеочата и передача управления игрушкой другому человеку позволяет использовать гаджет и в разлуке, и для игр из разных комнат. При этом игрушки водонепроницаемы — совместное веселье может продолжиться в душе или ванне.

Управление удовольствием

Удаленно доставить женщине оргазм можно и с помощью клиторального вибромассажера. Пример такого секс-гаджета — вакуумные вибромассажеры Dual Love и Dual Pleasure. Мужчина приглашает женщину в чат и включает игрушку, а та получает удовольствие хоть в соседней комнате, хоть на другом конце страны.

Вакуумный вибромассажер Dual Pleasure
Вакуумный вибромассажер Dual Pleasure
Фото: © предоставлено магазином Love Market

«Вакуумная стимуляция клитора — прорыв в женском удовольствие. Вакуумная стимуляция более нежная и воздушная. Несколько минут и женщина получает разрядку. Те, кому было сложно дойти до пика удовольствия помогает вакуумная стимуляция. Можно использовать одному или в паре, чтобы женщина могла каждый раз достигать оргазма в сексе», — отметила эксперт.

Все вибромассажеры Satisfyer сделаны из мягкого, эластичного силикона без запаха, без аллергенов и вредных для здоровья веществ. Такой материал не впитывает запахи, не меняет цвет и не требует особого ухода.

Вибромассажеры водонепроницаемые, их можно мыть водой. Перед и после использования их надо мыть мягким мылом или специальным средством, а затем хранить в сухом месте отдельно от других силиконовых изделий.

Как купить секс-игрушку онлайн

Купить подарок онлайн достаточно просто. Сотрудники магазина Love Market в соцсетях, в чате на сайте или по горячей линии проконсультируют и подробнее расскажут о каждой игрушке и особенностях использования. При необходимости пришлют фото и видео, компания показывает на тестерах нюансы каждой секс-игрушки.

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Консультанты магазина помогают покупателям и после доставки товара — подсказывают, как включить, зарядить или связаться со смартфоном.

На каждую игрушку, как и любой другой товар, действует гарантия. В случае с вибрирующей продукцией Love Market — один год. Если в течении гарантийного срока обнаружился брак вибромеханизма, игрушку можно заменить. 

А еще в течении последующих 14 лет после покупки можно пользоваться скидкой 40% скидки на игрушку Satisfyer.

Вернуть или обменять товар из секс-шопа можно и без брака, но только если он не распакован и его не трогали. Например, если человек передумал, пока товар доставляется, или вскрыл только коробку, а в внутри через прозрачный блистер (упаковку) увидел, что не тот цвет или размер.

В магазине Love Market работает схема анонимной покупки — все товары упаковывают в красивую коробку нейтрального цвета без любых упоминаний названия продавца, значков 18+, секс-шопа и так далее. 

На отправлении указывается только адрес отправителя и артикул из цифр и букв. Даже транспортная компания не знает, что внутри. Поэтому даже самые стеснительные смогут смело выбирать пикантный подарок.

lovemarket.net
8 800 555 04 64
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