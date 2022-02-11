Не надо стесняться: как выбрать вибромассажер в подарок?

Порадовать любимого человека подарком из секс-шопа можно и без всякого повода, а можно сделать сюрприз на День влюбленных, 23 февраля или 8 марта. Например, вибромассажер — стильная игрушка для нее, для него и для двоих, которая точно добавит перчинку в отношения.
Какие вибромассажеры бывают, как с их помощью изучить тело партнера и доставить максимум удовольствия? Как использовать вдвоем или удаленно? И как заказать секс-игрушку анонимно?
Прелюдия с вибрацией
Романтический вечер, легкий ужин, свечи. Затем девушка завязывает мужчине глаза и достает сюрприз. Это одноразовый мастурбатор Satisfyer EGG. Несколько капель воды и внутри яйца выделяется смазка — лубрикант. Массаж этим яйцом члена партнера может легко и быстро довезти его до оргазма. После яйцо можно выбросить.
«Часто его берут как первую игрушку, особенно те, кто боится первый раз попробовать. 500 рублей — бюджетно. Это впечатляющий партнера подарок. Он может стать дополнением к какому-то классическому презенту», — рассказывает совладелец магазина Love Market Ольга Третьякова.
Растянуть прелюдию и внести разнообразие можно и с помощью мини-вибраторов, надевающихся на палец. Их дизайн — особое удовольствие. Например, милый самолет Satisfyer High Fly или ярко-желтый бесшумный вибромассажер Teaser, который опровергают любые предрассудки вокруг секс-игрушек.
Тихие вибромассажеры на пальцах помогут изучению эрогенных зон. Приятно вибрирующей на нескольких режимах игрушкой можно исследовать тела друг друга, делая неожиданные открытия.
Это и интересный подарок, и практичный гаджет — его можно использовать не только дома, но и брать с собой в путешествия, так как вибромассажеры очень компактные и внешне не напоминают секс-игрушки.
А для тех, кто любит помощнее, и предпочитает начинать секс с массажа, в качестве подарка подойдет классика жанра — вибромассажер Wand-er Woman white.
«Он дает максимально не точечную, а обширную стимуляцию любой зоны. Им можно сначала сделать массаж шеи или спины, а затем он сыграет роль вибратора для женщины. Это яркие ощущения для тех, кто любит интенсивную стимуляцию», — объясняет собеседница.
Парный оргазм
Хорошим вариантом станут игрушки для пар. Они продуманы так, чтобы удовольствие получали оба партнера. Например, мультифункциональный вибратор Satisfyer Endless Fun — у него изогнутая форма тела с эргономичной U-образной головкой и закругленными кончиками.
«Рогатка для мужского удовольствия, для стимуляции полового органа. Ручка — полноценный вибратор, его можно погружать во влагалище, стимулировать внешние эрогенные зоны. Каждая часть игрушки работает как отдельно, так и одновременно», — описывает Третьякова.
Производители указали на упаковке 33 варианта использования этой виброигрушки на аккумуляторе, но воображение поможет придумать и другие способы. Например, ее можно использовать для стимулирования любой эрогенной зоны: мочки уха, шеи, внутренней части бедра.
Технологичным и увлекательным подарком станут парные игрушки Satisfyer Double Fun и Satisfyer Double Love, управляемые с мобильного приложения.
«Верхняя часть игрушки размещается девушке на клитор, а вторая часть погружается во влагалище вместе с членом. Такая игрушка добавляет узости, наполненности, это дополнительная стимуляция точки G. Мужчина ощущает вибрацию, что усиливает его возбуждение», — описывает один из вариантов секса с вибромассажером представитель Love Market.
У секс-гаджета есть бесплатное приложение Satisfyer и дистанционный пульт. В приложении можно создавать свои режимы вибрации, а также при использовании микрофона мобильного телефона можно делать преобразование окружающих звуков в вибрацию, например, музыку.
Функция видеочата и передача управления игрушкой другому человеку позволяет использовать гаджет и в разлуке, и для игр из разных комнат. При этом игрушки водонепроницаемы — совместное веселье может продолжиться в душе или ванне.
Управление удовольствием
Удаленно доставить женщине оргазм можно и с помощью клиторального вибромассажера. Пример такого секс-гаджета — вакуумные вибромассажеры Dual Love и Dual Pleasure. Мужчина приглашает женщину в чат и включает игрушку, а та получает удовольствие хоть в соседней комнате, хоть на другом конце страны.
«Вакуумная стимуляция клитора — прорыв в женском удовольствие. Вакуумная стимуляция более нежная и воздушная. Несколько минут и женщина получает разрядку. Те, кому было сложно дойти до пика удовольствия помогает вакуумная стимуляция. Можно использовать одному или в паре, чтобы женщина могла каждый раз достигать оргазма в сексе», — отметила эксперт.
Все вибромассажеры Satisfyer сделаны из мягкого, эластичного силикона без запаха, без аллергенов и вредных для здоровья веществ. Такой материал не впитывает запахи, не меняет цвет и не требует особого ухода.
Вибромассажеры водонепроницаемые, их можно мыть водой. Перед и после использования их надо мыть мягким мылом или специальным средством, а затем хранить в сухом месте отдельно от других силиконовых изделий.
Как купить секс-игрушку онлайн
Купить подарок онлайн достаточно просто. Сотрудники магазина Love Market в соцсетях, в чате на сайте или по горячей линии проконсультируют и подробнее расскажут о каждой игрушке и особенностях использования. При необходимости пришлют фото и видео, компания показывает на тестерах нюансы каждой секс-игрушки.
Консультанты магазина помогают покупателям и после доставки товара — подсказывают, как включить, зарядить или связаться со смартфоном.
На каждую игрушку, как и любой другой товар, действует гарантия. В случае с вибрирующей продукцией Love Market — один год. Если в течении гарантийного срока обнаружился брак вибромеханизма, игрушку можно заменить.
А еще в течении последующих 14 лет после покупки можно пользоваться скидкой 40% скидки на игрушку Satisfyer.
Вернуть или обменять товар из секс-шопа можно и без брака, но только если он не распакован и его не трогали. Например, если человек передумал, пока товар доставляется, или вскрыл только коробку, а в внутри через прозрачный блистер (упаковку) увидел, что не тот цвет или размер.
В магазине Love Market работает схема анонимной покупки — все товары упаковывают в красивую коробку нейтрального цвета без любых упоминаний названия продавца, значков 18+, секс-шопа и так далее.
На отправлении указывается только адрес отправителя и артикул из цифр и букв. Даже транспортная компания не знает, что внутри. Поэтому даже самые стеснительные смогут смело выбирать пикантный подарок.
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