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Автоэксперт указал на неочевидные признаки скрученного пробега

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Fotorech

Плохое состояние салона автомобиля и царапины на приборной панели свидетельствуют о том, что пробег машины гораздо больше, чем указано, сообщил директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Баскаков среди основных признаков большого пробега можно отметить потертости на рулевом колесе, изношенность коврового покрытия, потертости материала сидений или заломы кожи, а также замена этого материала. По словам эксперта, иногда автовладельцы заменяют материалы сидений и рулевого колеса на новые, чтобы замаскировать реальный пробег.

«Обратите внимание на педали газа, тормоза и взгляните на площадку под левую ногу — если они находятся в изношенном состоянии, то это тоже свидетельствует о том, что пробег скручен», — цитирует автоэксперт агентство «Прайм».

Также необходимо осмотреть приборную панель и оценить ее состояние: если пробег был скручен, то на панели можно обнаружить следы вмешательства, например, следы ее снятия, царапины рядом с креплением, неровные крепежи и так далее.

Прямыми доказательствами скрученного пробега могут стать данные из программ официальных дилеров и импортеров, а также бортового компьютера самого автомобиля.

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