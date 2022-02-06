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Эксперт составил список самых вредных алкогольных напитков

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Любой алкоголь плохо отражается на здоровье человека, но ряд алкогольных напитков особо вредны, рассказал врач-терапевт Рустем Османов.

Коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных. «При регулярном употреблении он может вызвать нарушение углеводного и жирового обменов», — цитирует «Прайм» Османова.

Пиво при частом употреблении оказывает нагрузку на почки и отрицательно воздействует на слизистую желудка и поджелудочной железы. Врач не рекомендует пить пиво в жаркую погоду, из-за негативного воздействия этого напитка на функцию печени.

По словам Османова, в алкогольных коктейлях содержится большое количество сахара, и при частом употреблении они тоже вредны для организма, приводя к метаболическим расстройствам (сахарный диабет, ожирение и т. д).

В игристых винах и шампанском тоже содержится большое количество сахара, которые приводят к нарушениям функции печени и поджелудочной железы.

По словам врача, самыми безвредными алкогольными напитками считаются вина. «В умеренных количествах вино разжижает кровь, расширяет сосуды, в средиземноморской диете его рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — указал терапевт.

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