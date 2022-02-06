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Эксперт рассказал о самом выгодном способе покупки валюты

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Покупка валюты на биржу выгодней, поскольку здесь нет банковской комиссии и наценки, то есть покупка производится напрямую на рынке, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его словам, курс валют становится как минимум на процент выгоднее, а при покупке больших объемов эта разница становится достаточно существенной.

Для покупки валюты на бирже нужно открыть всего лишь брокерский счет. «А возможность эта с учетом дистанционного открытия без посещения отделения банка или брокерского дома есть по сути у каждого», — цитирует «Прайм» Кричевского.

Единственным препятствием для снятия наличных может стать необходимость в открытии валютного счета для перевода с брокерского счета денежных средств в единицах, отличных от рублей, но в большинстве крупных банков сейчас есть возможность открытия дополнительных валютных счетов с привязкой к основному, отметил эксперт.

«Таким образом, покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания определенной денежной подушки в иностранных денежных единицах, так и для покупки какой-либо валюты для путешествий», — заключил Кричевский.

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