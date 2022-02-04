Шнуров объяснил ненависть к Собчак

Новый скандал между ведущей Ксенией Собчак и музыкантом Сергеем Шнуровым развязался после выхода клипа «Шмарафон». Сначала лидер «Ленинграда» жестоко оскорбил Собчак, а потом объяснил свое некрасивое поведение.

В клипе «Шмарафон» Шнуров в сатирической и нецензурной форме описал смертельную аварию в Сочи с участием Ксении Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам»). Также музыкант поставил под сомнение то, что отец ребенка Собчак — Максим Виторган.

Собчак моментально отреагировала на выпад в соцсетях. «Или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках», — написала она.

Даже Виторган записал видеообращение к Шнурову и спросил у музыканта, серьезно ли он решил «приплетать к разборкам» пятилетнего ребенка. Актер и бывший муж Собчак, считавший музыканта другом, выразил свое глубокое разочарование.

Сергею Шнурову не оставалось ничего кроме как объясниться перед общественностью, которая встала на сторону Собчак.

«Пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна», — написал он в Instagram.

Сергей Шнуров откровенно признался, что его раздражает Ксения Собчак. Он назвал ее инфодворянкой, которая «залазит в прикроватную тумбочку к условной Волочковой» и «Вырывает телефон у Успенской».