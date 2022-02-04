НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шнуров объяснил ненависть к Собчак

Источник:
Sibnet.ru
94 0
Фото: Клопс / CC BY-SA 4.0

Новый скандал между ведущей Ксенией Собчак и музыкантом Сергеем Шнуровым развязался после выхода клипа «Шмарафон». Сначала лидер «Ленинграда» жестоко оскорбил Собчак, а потом объяснил свое некрасивое поведение.

В клипе «Шмарафон» Шнуров в сатирической и нецензурной форме описал смертельную аварию в Сочи с участием Ксении Собчак («подумаешь, убила — спешила ж по делам»). Также музыкант поставил под сомнение то, что отец ребенка Собчак — Максим Виторган.

Собчак моментально отреагировала на выпад в соцсетях. «Или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках», — написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛолита запустила челлендж в поддержку «пьющей Оленьки Бузовой»

Даже Виторган записал видеообращение к Шнурову и спросил у музыканта, серьезно ли он решил «приплетать к разборкам» пятилетнего ребенка. Актер и бывший муж Собчак, считавший музыканта другом, выразил свое глубокое разочарование.

Сергею Шнурову не оставалось ничего кроме как объясниться перед общественностью, которая встала на сторону Собчак.

«Пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна», — написал он в Instagram.

Сергей Шнуров откровенно признался, что его раздражает Ксения Собчак. Он назвал ее инфодворянкой, которая «залазит в прикроватную тумбочку к условной Волочковой» и «Вырывает телефон у Успенской».

Еще по теме
Тайная свадьба Клавы Коки оказалась кадром из нового клипа
Новым героем «Холостяка» станет малоизвестный бизнесмен
Mary Gu перепела саундтрек из сериала «Не родись красивой»
Егор Крид пообещал зрителям детского «Голоса» крутое шоу
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новенькие Су‑57 сфотографировали в Толмачево
Видео избиения детей иркутским учителем ОБЖ дошло до властей
Изморозь и гололед пообещали новосибирцам
Омича арестовали за издевательства над младенцем
Самое популярное
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Игра It Takes Two получит экранизацию
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
Sibnet.Ru