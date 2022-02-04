Цена российской нефти выросла до рекордного за семь лет уровня

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах впервые с октября 2014 года превысила 93 доллара за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Urals растет вслед за эталоном Brent, который пробил отметку 91 доллара за баррель впервые за семь лет, уточнили ТАСС в Argus. При этом Urals все еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus.

Североморский датированный сорт — это индекс, рассчитываемый агентством Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море, — Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.

В федеральном бюджете России базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне 44,2 доллара за баррель.