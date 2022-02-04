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ГИБДД выявит все «автоловушки» на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД решила выявить «ловушки» на дорогах — места, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, сообщается на сайте МВД.

Под дорожными ловушками подразумеваются ситуации, когда водитель считает, что он соблюдает правила дорожного движения, но при этом оказывается, что по той или иной причине он их нарушает.

Мест, где такие ситуации происходят, на российских дорогах достаточно, и во многих случаях это несет для водителей негативные последствия: эвакуацию автомобилей, административные штрафы, а также увеличивает риск попадания в ДТП.

Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помощью специальной формы.

Информация о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях на проезжей части, которые для водителей по разным причинам неясны, будет передаваться в подразделения Госавтоинспекции для реагирования.

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