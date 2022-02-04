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Тайная свадьба Клавы Коки оказалась кадром из нового клипа

Источник:
Sibnet.ru
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Слухи о тайной свадьбе певицы Клавы Коки появились в Сети после кадра, попавшего в интернет, где девушка едет в свадебном платье на лошади по берегу океана. Но это оказался эпизод из нового клипа на песню «Хочешь» с Артуром Пирожковым.

Александр Ревва в образе Артура Пирожкова и Клава Кока выпустили клип на уже ставшую хитом песню «Хочешь». В нем они сыграли возлюбленных. Пара катается на автомобиле по Дубаю и ездит на лошадях по берегу океана.

«Этот заряд позитива и огня должен увидеть каждый!!! Ведь, когда рядом две бомбы, то случается "бум"», — написала о клипе Клава Кока в Instagram.

За несколько часов после публикации клипа в Сети видео попало в тренды YouTube. На момент публикации новости оно на 11 месте.

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