Москву признали лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни», свидетельствует опубликованный рейтинг «Индекс процветания городов».

Данные по городам опубликованы частично, полная версия списка появится 31 марта. Москва в документе занимает первое место по показателю развития инфраструктуры с баллом 83,2, тогда как у Лондона — 75,9, у Парижа — 76,3.

Столица России также лидирует по качеству жизни — у Москвы 68,3 балла, у Лондона — 61,59, Париж на третьем месте с показателем 57,16 балла. В целом в глобальном рейтинге Москва находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира.

В ходе составления рейтинга ООН также учитывала параметры «равенство и интеграция в жизнь общества», «продуктивность экономики», «экологическая устойчивость» и «городское управление и законодательство». По ним Москву обгоняют Сингапур и Торонто, они заняли первое и второе место соответственно.