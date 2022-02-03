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Москву признали лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни», свидетельствует опубликованный рейтинг «Индекс процветания городов».

Данные по городам опубликованы частично, полная версия списка появится 31 марта. Москва в документе занимает первое место по показателю развития инфраструктуры с баллом 83,2, тогда как у Лондона — 75,9, у Парижа — 76,3.

Столица России также лидирует по качеству жизни — у Москвы 68,3 балла, у Лондона — 61,59, Париж на третьем месте с показателем 57,16 балла. В целом в глобальном рейтинге Москва находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира.

В ходе составления рейтинга ООН также учитывала параметры «равенство и интеграция в жизнь общества», «продуктивность экономики», «экологическая устойчивость» и «городское управление и законодательство». По ним Москву обгоняют Сингапур и Торонто, они заняли первое и второе место соответственно.

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Жизнь #Город
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