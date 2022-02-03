Веселая игра рысят попала на видео в Прибайкалье

Фотоловушки в Большереченском лесничестве Прибайкальского нацпарка сняли на видео забавную игру маленьких рысят.

Котята расположились прямо на лесной дороге. Они играли, пока мать не насторожилась из-за работы механизма фотоловушки и не заставила малышей быть бдительнее.

«То, что рысь с потомством есть на этой территории, мне и сотрудникам лесничества было давно известно по следам. "Отметился" на снегу еще и самец. Столько особей на небольшой территории – признак того, что кормовая база для них достаточна» — рассказал помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов.

Рысь обитает на всей территории Прибайкальского национального парка, включая остров Ольхон, но встретить этого осторожного хищника случается нечасто — рыси избегают людей. Общая численность рыси в Прибайкальском национальном парке оценивается в 20-25 особей.