Украина применила в Донбассе западное оружие, заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.

«Недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», — сказала она в интервью РИА Новости.

По словам Никаноровой, Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам. Запад воодушевляет украинскую сторону на агрессию, поставляя вооружение, боеприпасов, присылая инструкторов, отметила глава МИД.

Страны НАТО с 2014 года поставляют Украине оружие. Так, США направили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера и снайперские винтовки, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2.