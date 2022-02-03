Новосибирских полицейских арестовали за незаконную охоту на косуль

Участковые полиции в Новосибирской области отправились под домашний арест за незаконную охоту на косуль, сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, в минувшие выходные двое подозреваемых, состоя в должности уполномоченных участковых полиции, вместе со знакомым недалеко от села Воробьево Венгеровского района на снегоходе охотились на косуль.

Стреляя из ружья, полицейские незаконно добыли не менее девяти сибирских косуль во время запрета охоты на них.

Изъяты охотничьи ружья, снегоходы, а также мешки с мясом. Суд отправил фигурантов дела под домашний арест. Каждому из них грозит до пяти лет колонии.