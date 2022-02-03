Летчики МиГ‑31БМ вычислят условных врагов в небе Красноярского края

Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработают противодействие воздушным разведывательно-ударным комплексам условного противника в Красноярском крае, сообщает ЦВО.

Экипажи МиГ-31БМ обнаружат и уничтожат авиационных постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения «противника», ведущих разведывательную деятельность в зоне ответственности противовоздушной обороны.

Поиск авиационных сил условного противника будет осуществляться с помощью бортового радиолокационного оборудования «Заслон-М», позволяющего одновременно отслеживать более 20 воздушных целей на удалении свыше 300 километров. Воздушные маневры летчики выполнят на высотах от 400 до 18 тысяч метров, одиночно, а также в составе пар и звеньев.

Летно-тактическое учение завершится в конце недели, в нем задействовано 11 единиц авиационной техники: истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, более 50 единиц наземной техники и около 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.