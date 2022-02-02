НАВЕРХ
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Рекордные молнии зафиксировали из космоса

Источник:
Sibnet.ru
354 0
Фото: antonpinchuk / Attribution License

Ученые зафиксировали с помощью спутникового наблюдения самую длинную молнию — ее протяженность составила 768 километров, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации.

Молния-рекордсмен наблюдалась 29 апреля 2020 года на юге США. Ее протяженность эквивалентна расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Длина прошлой рекордсменки составляла 709 километров, ее зарегистрировали в октябре 2018 года в Бразилии.

Также специалисты зафиксировали самую долгую молнию, которая продлилась 17,102 секунды во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. Предыдущий рекорд составлял 16,73 секунды.

Рекорды зарегистрировали при помощи оптических детекторов на геостационарных спутниках. Исследователи отмечают, что наблюдение за такими экстремальными климатическими явлениями имеют большое значение.

Так, молнии ежегодно уносят множество жизней. В 1975 году в Зимбабве прямой удар убил 21 человек, которые пытались спастись от грозы в хижине. В 1974 году молния попала в нефтехранилище в египетском городе Дронка, что привело к гибели 469 человек.

Еще по теме
Археологи нашли амулет из костей человека в Хакасии
Разгадан секрет образования золотой руды
Ученые получили электричество из пустоты
Марсианское озеро нашли на Земле
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская танцовщица Fraules выпустила новое горячее видео
Морозы задержатся в Хакасии
Новосибирская биатлонистка Буртасова неожиданно выступит на Олимпиаде
Конфликт из-за парковки в Омске закончился стрельбой
Самое популярное
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Умер народный артист Леонид Куравлев
Обсуждение (0)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...

jeryakob

че ж ты 20 лет помалкивал в тряпочку , принимая все это? продавал им стратегическое сырье? перекачивал...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...
Sibnet.Ru