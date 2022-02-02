Рекордные молнии зафиксировали из космоса

Ученые зафиксировали с помощью спутникового наблюдения самую длинную молнию — ее протяженность составила 768 километров, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации.

Молния-рекордсмен наблюдалась 29 апреля 2020 года на юге США. Ее протяженность эквивалентна расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Длина прошлой рекордсменки составляла 709 километров, ее зарегистрировали в октябре 2018 года в Бразилии.

Также специалисты зафиксировали самую долгую молнию, которая продлилась 17,102 секунды во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. Предыдущий рекорд составлял 16,73 секунды.

Рекорды зарегистрировали при помощи оптических детекторов на геостационарных спутниках. Исследователи отмечают, что наблюдение за такими экстремальными климатическими явлениями имеют большое значение.

Так, молнии ежегодно уносят множество жизней. В 1975 году в Зимбабве прямой удар убил 21 человек, которые пытались спастись от грозы в хижине. В 1974 году молния попала в нефтехранилище в египетском городе Дронка, что привело к гибели 469 человек.