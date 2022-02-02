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Спрос на оборудование для майнинга резко упал

Источник:
РБК
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Фото: © Cryprocurrency360.com

Продавцы оборудования для майнинга зафиксировали снижение спроса на свой товар. Тренд замечен после заявления Центробанка о возможном запрете криптовалюты в России.

Так, количество объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с декабрем прошлого года, а за неделю после доклада — на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Средняя стоимость фермы составила 555 тысяч рублей.

Число объявлений о продаже узкоспециализированных устройств для майнинга ASIC увеличилось на 17%, искали их на 27% реже. После 20 января спрос упал на 18% по сравнению с неделей до доклада. Средний чек на этот товар составил 241 тысячу рублей.

Число предложений о продаже видеокарт в январе увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2021 года, спрос на них снизился на 4%, а средний чек покупки составил 24 тысячи рублей. Средняя стоимость видеокарт за несколько недель упала на 8%.

Для майнинга криптовалют сегодня используются видеокарты, специализированные чипы, процессоры ASIC и другое оборудование. Также есть вариант облачного майнинга, когда человек арендует мощности у компании, обладающей нужными ресурсами.

Центробанк 20 января опубликовал доклад, в котором предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также штрафы за использование цифровых денег как средства платежа и майнинг таких активов. 

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