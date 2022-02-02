НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Установлена причина самовозгорания Lada Niva Travel

Источник:
Sibnet.ru
611 2
Фото: Dgeise / CC BY-SA 4.0

Причиной самовозгорания Lada Niva Travel стала ошибка при сборке, на еще не отгруженных с завода автомобилях дефект устранен, остальными машинами займутся дилеры, сообщили инсайдеры с АвтоВАЗа.

Продажи Lada Niva Travel были остановлены 28 января, когда автопроизводитель узнал о трех случаях самовозгорания в моторном отсеке. Официально АвтоВАЗ о проблеме не заявлял.

После проверки всех машин, находящихся на территории завода, выяснилось, что была нарушена технология сборки при установке плюсового провода стартера, сообщается в паблике Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Дефект устранили. Машинами, которые находятся в торговых сетях и в эксплуатации, займутся официальные дилеры. Для них подготовили инструкцию с фотографиями.

Lada Niva Travel вышла на рынок в начале 2021 года после рестайлинга. Еще одну проблему авто — «плевки» бензином при заправке — завод и дилеры не могли решить, но это оказалось по силу девушке-автоблогеру.

Тема: Русские машины
Lada Niva Travel получила темную версию за почти 1 млн
Глава КамАЗа назвал год начала продаж электромобиля «Кама‑1»
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Выпуск Lada Niva Legend приостановлен на неопределенный срок
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Новосибирская танцовщица Fraules выпустила новое горячее видео
Морозы задержатся в Хакасии
Новосибирская биатлонистка Буртасова неожиданно выступит на Олимпиаде
Конфликт из-за парковки в Омске закончился стрельбой
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Изменен расчет тарифов на воду
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
35
МВД раскритиковало российские процессоры
30
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы
29
Госдолг США установил исторический рекорд
27
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
Sibnet.Ru