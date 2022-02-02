Установлена причина самовозгорания Lada Niva Travel

Причиной самовозгорания Lada Niva Travel стала ошибка при сборке, на еще не отгруженных с завода автомобилях дефект устранен, остальными машинами займутся дилеры, сообщили инсайдеры с АвтоВАЗа.

Продажи Lada Niva Travel были остановлены 28 января, когда автопроизводитель узнал о трех случаях самовозгорания в моторном отсеке. Официально АвтоВАЗ о проблеме не заявлял.

После проверки всех машин, находящихся на территории завода, выяснилось, что была нарушена технология сборки при установке плюсового провода стартера, сообщается в паблике Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Дефект устранили. Машинами, которые находятся в торговых сетях и в эксплуатации, займутся официальные дилеры. Для них подготовили инструкцию с фотографиями.

Lada Niva Travel вышла на рынок в начале 2021 года после рестайлинга. Еще одну проблему авто — «плевки» бензином при заправке — завод и дилеры не могли решить, но это оказалось по силу девушке-автоблогеру.