Ожившим в морге мужчиной из вирусного ролика оказался Андрей Мерзликин

Ролик с ожившим в морге мужчиной стал вирусным в Сети в конце января. Выяснилось, что это кадры из нового сериала «И снова здравствуйте», а главный герой видео — актер Андрей Мерзликин.

На видео, распространившемся в Сети, покойный мужчина якобы поднимается со стола в морге. Тайна вирусного видео раскрылась в день премьеры проекта, 1 февраля. Андрей Мерзликин, сыгравший в сериале «И снова здравствуйте» главную роль, рассказал о своем воскрешении в морге.

«Я не слышал, мне рассказали, в Instagram прислали ссылки, так и узнал. Я прочел комментарии, они забавные. Все очень опытные, все точно знают, как должен выглядеть человек в морге», — цитирует ФАН Мерзликина.

По сюжету сериала «И снова здравствуйте» бандит по имени Борис (Мерзликин) решает завязать с грязным прошлым и открыть кондитерскую. В этот же день его убивают, но вскоре он приходит в себя в морге.

Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артему приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.

Кроме Андрея Мерзликина в проекте снялись Денис Власенко, Алексей Серебряков, Павел Чинарев, Аглая Тарасова, Кирилл Жандаров, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако. Премьера сериала «И снова здравствуйте» состоится в онлайн-кинотеатрах 2 февраля.