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США призвали президента Бразилии отказаться от визита в Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Власти США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмены запланированного на февраль визита президента Жаира Болсонару в Москву, сообщают источники в бразильском МИД.

Цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины, приводит ТАСС материал бразильской газеты Folha de S.Paulo.

По сведениям газеты, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права».

Такой же сигнал, по информации газеты, был дан Аргентине, президент которой Альберто Фернандес решил в ближайшее время посетить Россию.

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Политика #Мир
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Uynachalnica

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ForYouTube

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лачинов

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