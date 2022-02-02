Сибиряков в девятом сезоне детского «Голоса» поубавилось

Участники из Новосибирска выступят в девятом сезоне шоу «Голос. Дети», представителей других городов Сибири на проекте не будет, сообщила пресс-служба Первого канала.

География детского «Голоса» всегда богатая. В девятом сезоне проекта выступят представители почти полсотни городов России и других стран. Обычно в шоу приходят дети из двух-трех регионов Сибири, но на этот раз в списке оказался только Новосибирск.

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Первый канал представил только города, которые будут представлять участники на «Голосе». Поэтому неизвестно, сколько юных вокалистов из Новосибирска выступят на слепых прослушиваниях.

Самых больших успехов на детском «Голосе» добилась девочка из Новосибирска Софья Туманова в седьмом сезоне, который выходил в 2020 году. Она выступала в команде Валерия Меладзе и заняла второе место.

Премьера девятого сезона детского «Голоса» состоится 11 февраля в 21.30 на Первом канале.