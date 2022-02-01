NASA назвало дату затопления МКС

Международную космическую станцию могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года, следует из опубликованного доклада NASA.

«Последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года», — говорится в документе. Ранее глава американского аэрокосмического агентства Билл Нельсон сообщал, что миссия станции продлится до 2030 года.

В докладе также приводится таблица, где представлен план ухода МКС с орбиты. После осуществления маневров для выстраивания конечной траектории и предполагаемой точки попадания обломков операторы выполнят включение двигателей.

В результате МКС снизится и войдет в атмосферу. Предполагается, что большинство обломков сгорят, остальные упадут в океан в специальном районе, который неформально называется «кладбищем космических кораблей».