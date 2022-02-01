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Семь тестов для диагностики пяти инфекций за час появились в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © sputnikvaccine.com

Российская медицина в 2021 году в прошлом году в России создала семь тестов, способных определить наличие пяти различных инфекций в организме за час, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В 2021 году разработаны семь тестов для диагностики пяти инфекций за 60 минут, четыре уже внедрены в производство, два — в стадии внедрения», — приводит РИА Новости слова Голиковой, сказанные ей в контексте рассказа о проекте «Санитарный щит страны».

Она отметила, что в стране обеспечили функционирование 14 центров секвенирования и оборудовали восемь новых. Также Голикова анонсировала создание в этом году четырех платформ для быстрого создания вакцин от новых заболеваний.

Вице-премьер добавила, что уже к 2024 году 80% россиян смогут сдать тест на инфекции в течение 24 часов. Власти планируют внедрить быстрые системы для проверки наличия в организме возбудителей 43 болезней, что позволит ускорить оказание помощи.

Инициатива «Санитарный щит страны» реализуется по поручению президента России Владимира Путина как мера для борьбы с пандемией COVID-19 и предотвращения подобных вызовов в будущем.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.
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