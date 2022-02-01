Семь тестов для диагностики пяти инфекций за час появились в России

Российская медицина в 2021 году в прошлом году в России создала семь тестов, способных определить наличие пяти различных инфекций в организме за час, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В 2021 году разработаны семь тестов для диагностики пяти инфекций за 60 минут, четыре уже внедрены в производство, два — в стадии внедрения», — приводит РИА Новости слова Голиковой, сказанные ей в контексте рассказа о проекте «Санитарный щит страны».

Она отметила, что в стране обеспечили функционирование 14 центров секвенирования и оборудовали восемь новых. Также Голикова анонсировала создание в этом году четырех платформ для быстрого создания вакцин от новых заболеваний.

Вице-премьер добавила, что уже к 2024 году 80% россиян смогут сдать тест на инфекции в течение 24 часов. Власти планируют внедрить быстрые системы для проверки наличия в организме возбудителей 43 болезней, что позволит ускорить оказание помощи.

Инициатива «Санитарный щит страны» реализуется по поручению президента России Владимира Путина как мера для борьбы с пандемией COVID-19 и предотвращения подобных вызовов в будущем.