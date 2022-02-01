Польша передаст Украине ракеты «Гром», беспилотники и снаряды

Власти Польши сообщили о планах передать украинской армии системы оборонительного вооружения

Польша заявила о готовности передать Украине оборонительные вооружения, в том числе польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром», беспилотник, зенитные снаряды и другие боеприпасы, заявил перед вылетом в Киев премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох также информировал, что в список потенциальных поставок вошли зенитные снаряды.

Власти Польши сообщили о планах передать Украине оборонительное вооружения в понедельник. Украинской стороне был передан список возможных поставок. Польша ждет от Киева ответа и готова осуществить передачу всего необходимого в любое время и в кратчайшие сроки, приводит РИА Новости слова Солоха.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.