Польша передаст Украине ракеты «Гром», беспилотники и снаряды

Власти Польши сообщили о планах передать украинской армии системы оборонительного вооружения
Польша заявила о готовности передать Украине оборонительные вооружения, в том числе польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром», беспилотник, зенитные снаряды и другие боеприпасы, заявил перед вылетом в Киев премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох также информировал, что в список потенциальных поставок вошли зенитные снаряды.
Власти Польши сообщили о планах передать Украине оборонительное вооружения в понедельник. Украинской стороне был передан список возможных поставок. Польша ждет от Киева ответа и готова осуществить передачу всего необходимого в любое время и в кратчайшие сроки, приводит РИА Новости слова Солоха.
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
MuzykantДавно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.
ForYouTubeУродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном
UynachalnicaТакой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!
MuzykantКонечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.