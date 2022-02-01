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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польша передаст Украине ракеты «Гром», беспилотники и снаряды

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Attribution

Власти Польши сообщили о планах передать украинской армии системы оборонительного вооружения

Польша заявила о готовности передать Украине оборонительные вооружения, в том числе польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром», беспилотник, зенитные снаряды и другие боеприпасы, заявил перед вылетом в Киев премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох также информировал, что в список потенциальных поставок вошли зенитные снаряды.

Власти Польши сообщили о планах передать Украине оборонительное вооружения в понедельник. Украинской стороне был передан список возможных поставок. Польша ждет от Киева ответа и готова осуществить передачу всего необходимого в любое время и в кратчайшие сроки, приводит РИА Новости слова Солоха.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.
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