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Кремль оценил роль Ельцина в истории

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Первый президент России Борис Ельцин является крупной политической фигурой, которая навсегда оставила след в истории страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о том, остались ли в Кремле или администрации президента ельцинские кадры, Песков отметил, что «некоторые есть». При этом он не исключил, что глава государства Владимир Путин в связи с днем рождения Ельцина позвонит его вдове Наине.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931. Вошел в историю как первый всенародно избранный глава России. Он занимал пост президента РФ в период с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Политик скончался в апреле 2007 года в возрасте 76 лет.

В прошлом году российские власти отметили 90-ю годовщину со дня рождения Ельцина. Президент Владимир Путин после возложения цветов к его могиле заявил, что первый президент России никогда не боялся брать на себя ответственность.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.

jeryakob

Потому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...
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