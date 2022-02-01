Кремль оценил роль Ельцина в истории

Первый президент России Борис Ельцин является крупной политической фигурой, которая навсегда оставила след в истории страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Говоря о том, остались ли в Кремле или администрации президента ельцинские кадры, Песков отметил, что «некоторые есть». При этом он не исключил, что глава государства Владимир Путин в связи с днем рождения Ельцина позвонит его вдове Наине.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931. Вошел в историю как первый всенародно избранный глава России. Он занимал пост президента РФ в период с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Политик скончался в апреле 2007 года в возрасте 76 лет.

В прошлом году российские власти отметили 90-ю годовщину со дня рождения Ельцина. Президент Владимир Путин после возложения цветов к его могиле заявил, что первый президент России никогда не боялся брать на себя ответственность.