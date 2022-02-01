Четырехлетнюю девочку в Омской области задушили за просьбу о мультиках

Пьяный сожитель матери в Омской области задушил четырехлетнюю девочку за просьбу включить мультики ночью, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

Тело четырехлетней девочки нашли в доме в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области в ночь на вторник. Выяснилось, что к убийству малышки причастен 38-летний сожитель ее матери.

По версии следствия, около часа ночи, когда девочка попросила включить ей мультики, пьяный подозреваемый задушил ребенка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию.

На месте ЧП работают следователи. Соседи характеризуют семью как неблагополучную из-за алкоголя. Детали преступления устанавливаются.

Следствие намерено арестовать подозреваемого. Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль над условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.