НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Четырехлетнюю девочку в Омской области задушили за просьбу о мультиках

Источник:
Sibnet.ru
503 0
Фото: © Sibnet.ru

Пьяный сожитель матери в Омской области задушил четырехлетнюю девочку за просьбу включить мультики ночью, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

Тело четырехлетней девочки нашли в доме в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области в ночь на вторник. Выяснилось, что к убийству малышки причастен 38-летний сожитель ее матери.

По версии следствия, около часа ночи, когда девочка попросила включить ей мультики, пьяный подозреваемый задушил ребенка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию.

На месте ЧП работают следователи. Соседи характеризуют семью как неблагополучную из-за алкоголя. Детали преступления устанавливаются.

Следствие намерено арестовать подозреваемого. Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль над условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.

Еще по теме
Лесосибирскому расчленителю вынесли приговор
Мужа «Мисс Кузбасс-2010» заподозрили в ее расчленении
Еще одно дело возбудили на Алтае из-за истязания детей
Арестован обвиняемый в убийстве новосибирский таксист
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Археологи нашли амулет из костей человека в Хакасии
Четырехлетнюю девочку в Омской области задушили за просьбу о мультиках
Рабочие погибли при взрыве на красноярском месторождении «Роснефти»
Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Жители Донбасса стали россиянами
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Венгрии прилетел к Путину с «миссией мира»
Работодателям порекомендовали перевод сотрудников на удаленку
Кремль оценил роль Ельцина в истории
Mastercard и Visa снизили тарифы для российских онлайн-магазинов
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.

jeryakob

Потому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...
Sibnet.Ru