Четырехлетнюю девочку в Омской области задушили за просьбу о мультиках

Пьяный сожитель матери в Омской области задушил четырехлетнюю девочку за просьбу включить мультики ночью, сообщило во вторник СУ СКР по региону.
Тело четырехлетней девочки нашли в доме в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области в ночь на вторник. Выяснилось, что к убийству малышки причастен 38-летний сожитель ее матери.
По версии следствия, около часа ночи, когда девочка попросила включить ей мультики, пьяный подозреваемый задушил ребенка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию.
На месте ЧП работают следователи. Соседи характеризуют семью как неблагополучную из-за алкоголя. Детали преступления устанавливаются.
Следствие намерено арестовать подозреваемого. Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль над условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.
MuzykantДавно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.
ForYouTubeУродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном
MuzykantКонечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.
jeryakobПотому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...