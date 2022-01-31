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Единороссы раскритиковали снижение нештрафуемого порога скорости

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час вредна, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, партия никогда не поддержит эту инициативу.

Турчак прокомментировал предложение заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, который рассказал, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час позволит столице снизить смертность в ДТП на 10%.

«Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет. Эта идея — только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан», — сказал Турчак.

Нештрафуемый порог превышения скорости на сегодня составляет 20 километров в час. Его ввели в 2013 году, когда был отменен минимальный штраф в 100 рублей. Власти подсчитали, что на администрирование таких штрафов уходит больше денег, чем поступлений с взысканий.

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TehN1k

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Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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