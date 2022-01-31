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Сбер запустил сервис для проверки переводов близких людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбер запустил сервис проверки операций близкого человека, который заключается в подтверждении переводов вторым человеком, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В рамках сервиса онлайн-переводы клиента попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он может ее заблокировать или связаться с близким человеком.

«Предоставляемая банком услуга является надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением. Обычно родственники узнают об этом постфактум и уже ничего не могут исправить», — отмечается в сообщении.

Сервис безопасен для клиента — помощники идентифицируются банком, они также не вправе инициировать операции за клиента, не видят остатки и поступления по счетам. Подключить услугу можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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