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Состояние выпавшего из окна томского школьника стабилизировалось

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Врачи стабилизировали состояние подростка, выпавшего из окна томской школы №40, сообщил в понедельник департамент здравоохранения Томской области.

Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске в четверг. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения. Мальчик попал в реанимацию, его подключили к ИВЛ, состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.

По информации главврача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева, состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное. Подросток все еще в реанимации на ИВЛ.

К лечению школьника подключились также специалисты Томской областной клинической больницы.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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