Состояние выпавшего из окна томского школьника стабилизировалось

Врачи стабилизировали состояние подростка, выпавшего из окна томской школы №40, сообщил в понедельник департамент здравоохранения Томской области.

Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске в четверг. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения. Мальчик попал в реанимацию, его подключили к ИВЛ, состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.

По информации главврача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева, состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное. Подросток все еще в реанимации на ИВЛ.

К лечению школьника подключились также специалисты Томской областной клинической больницы.