Марсианское озеро нашли на Земле

Кислотное озеро в главном кратере вулкана Поас в Коста-Рике напоминает древние марсианские водоемы, в которых могла зародиться жизнь. Специалисты полагают, что условия на земном озере полностью повторяют марсианские.

Ученые называют озеро в кратере вулкана одним из самых неблагоприятных мест для жизни на Земле. В нем очень кислая вода, полная токсичных металлов, а температура может достигать точки кипения. Газовые извержения вызывают внезапные взрывы из пара, пепла и камней.

Несмотря на это, в экстремальном озере существует жизнь — там обитают бактерии рода Acidiphilium, следует из работы исследователей, опубликованной в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Найденные бактерии обладают широким спектром биохимических способностей, которые помогают микроорганизмам переносить экстремальные условия. Acidiphilium могут создавать энергию с использованием серы, железа, мышьяка, фиксации углерода.

По мнению специалистов, такой богатый набор является ключом к разгадке их выживаемости. Кроме этого, гидротермальные системы обеспечивают ключевые компоненты для эволюции жизни — тепло, воду и энергию.

Исследователи указывают, что предыдущие поиски жизни на Марсе были сосредоточены на озерах и реках, однако авторы работы уверены — внимание нужно уделять местам, где раньше миллиарды лет находились горячие источники. Скорее всего, марсианская жизнь зародилась именно там.