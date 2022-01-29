Британия введет новые санкции против России

Министерство иностранных дел Великобритании в понедельник 31 января объявит о введении новых санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

Предполагается, что Лондон ударит по стратегическим и финансовым интересам России, передает ТАСС со ссылкой на информированные источники в правительственных кругах Соединенного королевства.

При этом пока неясно, будут ли введены санкции сразу или речь идет о принятии пакета мер, которые вступят в силу в случае вторжения России на Украину. Возможно, что окончательное решение еще не принято

Глава британского правительства Борис Джонсон до понедельника также изучит предложенные военным руководством Великобритании «варианты сдерживания» Москвы в Европе. В набор мер входят переброска техники и личного состава и укрепление системы обороны НАТО.